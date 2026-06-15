Sheinbaum llama a «reflexionar» sobre comercialización excesiva del Mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este lunes a reflexionar sobre la creciente comercialización del fútbol y sostuvo que la Copa del Mundo debe ser mucho más que un negocio, al defender el carácter «social» del deporte.



«Por eso, lo de los boletos tan caros, todo eso tiene que hacer reflexionar, incluso la FIFA, porque está bien que sea un negocio. Nadie dice que no deba hacer un negocio. Pero el fútbol tiene que ser también otra cosa», afirmó durante su conferencia de prensa matutina.



En México, los precios de las entradas para los juegos del Mundial oscilan entre los 290 y los 4.000 dólares.



La gobernante mexicana consideró que los altos precios de los boletos y las dificultades de acceso para una parte de la población deben llevar a una reflexión dentro del fútbol internacional y de los organismos que lo regulan.



«No solo debe ser negocio. Debe ser un espacio de encuentro como todos los deportes», insistió.



Ante ello, destacó que su Gobierno ha impulsado un «Mundial social» mediante la instalación de espacios públicos para que la población pueda seguir los partidos de manera gratuita, especialmente en las ciudades sede de la competición.



«Lo importante es que el fútbol sea espacio de unión, de encuentro, de paz, de igualdad, de no discriminación. Eso debe prevalecer», sostuvo.



Como ejemplo de esa estrategia, Sheinbaum destacó la instalación de pantallas y zonas de convivencia para quienes no puedan pagar servicios de transmisión o entradas a los estadios.



«El que la gente pueda ver el partido o los partidos de manera gratuita, porque para eso se colocaron en todo el país y particularmente en las tres sedes mundialistas distintos lugares para poderlo ver de manera gratuita», explicó.



La mandataria argumentó que las transmisiones abiertas y los espacios públicos ayudan a democratizar el acceso al torneo.



«Aquel que no tiene la posibilidad de acceder a todos los partidos, porque no puede pagar, antes eran en televisión abierta, ahora ya no. Entonces, quien no puede pagar lo puede ver de manera gratuita, pues eso ayuda muchísimo», añadió.



México es una de las tres sedes de la Copa Mundial junto con Estados Unidos y Canadá, y alberga encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



El Gobierno mexicano ha promovido actividades paralelas para ampliar la participación ciudadana y acercar el torneo a sectores que no pueden acceder directamente a los estadios.

EFE

