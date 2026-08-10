De la Espriella viajó a Bogotá para atender la emergencia por el terremoto

CARACAS.-El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, abordó un avión rumbo a la ciudad de Bogotá para atender la emergencia que se presentó en el país producto del fuerte terremoto de magnitud 7,4 registrado la mañana de este lunes y que dejó varios muertos y estructuras derrumbadas.

En un mensaje publicado en la red social X, el mandatario indicó que desde el puesto de mando unificado en la UNGRD que ordenó crear liderará «personalmente las acciones» para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas por el movimiento sísmico.

«A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles quiero decirles: no están solos. Tienen un Presidente al que le duele su gente y que hará todo lo necesario para protegerlos, acompañarlos y sacar adelante, juntos, a las regiones afectadas», dijo.

El mandatario que asumió el poder el pasado viernes, informó que suspendió toda la agenda que tenía programada para concentrarse en el atención de los damnificados por la tragedia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio