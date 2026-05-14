Conozca qué es una roca meteorizada

CARACAS. Este miércoles 13 de mayo, la ministra para el Transporte, Jacqueline Faría, anunció un cierre parcial de la autopista Caracas-La Guaira, en sentido hacia el Litoral Central, motivado por las labores de remoción de una roca meteorizada en las adyacencias de la vía.

Faría indicó que se realizará entre los días jueves 14 y viernes 15 de mayo una demolición controlada del material entre los horarios de 9:00 am y 3:00 pm y que fuera de este horario, la circulación podría hacerse con normalidad por la vía.

Ahora bien, ¿es de conocimiento público el significado de una roca meteorizada y por qué se requiere removerla del lugar?

Una roca meteorizada es un material rocoso que ha sufrido un proceso de descomposición, desintegración o alteración física y química al exponerse a la atmósfera, el agua o agentes biológicos, sin moverse de su lugar original.

Tal desgaste altera la forma, el color, la textura o la firmeza de la roca, convirtiéndola en materiales más suaves o disgregados.

De acuerdo a la Real Academia Española, el proceso de meteorización se refiere a fragmentar o degradar de forma parcial o total las rocas y los minerales.

Ante una roca de gran tamaño que ha sufrido este proceso, ubicada en uno de los bordes de la autopista, lo recomendable es su remoción, o como lo anunció la propia ministra, su demolición y «deslizamiento» fuera del lugar para evitar que el material caiga sobre la vía y pueda eventualmente perjudicar a quienes transiten por esa vía.

Unión Radio