Sector avícola afirma que el consumo de pollo se ubica en casi 30 kilos per cápita

CARACAS.- El presidente de la Federación Nacional de Avicultura de Venezuela (Fenavi), Francisco Tagliapietra, afirmó que el consumo de pollo en el país está en casi 30 kilogramos per cápita, mientras que la ingesta de huevos supera las 100 unidades por persona.

«Las proteínas del consumo humano se sitúan en estos momentos en 29 kilogramos para la carne de pollo y 168 unidades en huevos, estos son consumo per cápita al año. Si nosotros hacemos una proyección en los recientes 10 años, durante el 2013 alcanzamos un pico alto de alrededor de 45, 5 kilogramos per cápita al año de carne de pollo, y 190 unidades de huevo para el consumo humano; pero eso declinó en el tiempo», aseveró.

En entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio , Tagliapietra señaló que el sector mantiene una proyección de al menos 50, 5 % en ambos rubros por unos tres años.

«Esta es una industria que conformamos unas 600 mil personas de manera directa e indirecta, que representamos alrededor del 5, 8 % del PIB de la nación, generamos una capacidad de compra de 70 % de los cereales que se producen en Venezuela. Hay unas 50 mil microempresas que están operativas y proveen servicios al sector que es extremadamente dinámico», apuntó.

Jean Carlos González/ Unión Radio