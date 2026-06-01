Análisis: Polarización y tensión marcan la segunda vuelta presidencial en Colombia

CARACAS.- Los comicios colombianos se efectuaron este domingo y, tras contabilizarse los votos ejercidos por los ciudadanos, se conoció que el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda disputarán en una segunda vuelta el puesto por la presidencia del país.

El politólogo, internacionalista especialista en autoritarismo global, multilateralismo y política Latam, Manuel Camilo González, indicó que en estas próximas tres semanas habrá más polarización donde se registre más tensiones debido a que de la Espriella «literalmente engulló» a Cepeda tras conocerse el 100 % de los sufragios contados.

«Ciertamente ahora se corre más riesgo de que la polarización electoral se traduzca en otro tipo de polarización, una más violenta, más agresiva, más hostil. Hay que decirlo, el país está dividido, eso no lo están mostrando las encuestas».

Aunado a ello, mencionó que las declaraciones de Cepeda sobre un posible fraude electoral hace que crezca dicha tensión puesto que el candidato izquierdista había asegurado que ganaría las elecciones en la primera vuelta. Asimismo, las palabras del presidente Gustavo Petro también suman peso a la división nacional.

En entrevista al programa A Tiempo que transmite Unión Radio , González dijo que las encuestas que acertaron sobre los candidatos que pasaban a segunda vuelta, sin embargo, no lo hicieron asegurando que Cepeda tomaría el puesto en la presidencia.

En su análisis, el politólogo subrayó que ambos candidatos cometen un error, Iván Cepeda «al seguir la narrativa» de Petro al admitir que hubo fraude y Abelardo de la Espriella al reconocer que no dejarán que se roben las elecciones «te dice que hay un ambiente de confrontación».

«No necesariamente va a ser muy explosivo de cara a la segunda vuelta, creo que se va a utilizar mucho el factor miedo, ¿qué miedo pesa más, el de la derecha o el de la izquierda?, pero lo que hace más preocupante es cuando se instale el nuevo Congreso», acotó y además dijo que el partido que triunfe hará lo necesario para «hacer imposible la vida política en el país» del otro.

Proceso de elecciones

Los ciudadanos colombianos afirmaron que al momento de ejercer su derecho al voto el proceso fue rápido y sencillo, tardando alrededor de solo cuatro minutos. De igual forma, reconocieron la presencia de personas con bocinas a las fueras de centros electorales en la ciudad de Bogotá con músicas alusivas a ciertos partidos políticos sin incidentes.

También resaltaron la efectividad de la rapidez del proceso del conteo de votos que sirvieron para conocer los resultados a tiempo real, teniendo en cuenta que se realiza de forma manual.

Unión Radio