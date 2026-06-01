JAC Motors Venezuela inaugura vitrina comercial ahora en la Colonia Tovar 

CARACAS.- Según la Cámara venezolana de la industria automotriz JAC Motors Venezuela es la marca más vendida en Venezuela y con esta nueva vitrina comercial en la Colonia Tovar, se consolida en la preferencia de los venezolanos con presencia en 20 estados, brindando a sus clientes calidad, seguridad y el mejor servicio post venta.

En un ambiente acogedor y con el clima espectacular de la Colonia Tovar El presidente de JAC Motors Venezuela Sergio González agradeció a quienes acompañaron el evento para celebrar la nueva boutique y destacó la importancia de acercar la oferta de vehículos de JAC sus habitantes y muy especialmente a los productores de la zona con programas de financiamiento transparentes.

“La Colonia Tovar es un lugar estratégico, desde aquí se distribuye gran cantidad de frutas y hortalizas a otras ciudades. En esta boutique podrán conocer todos nuestros productos, créditos y entrega inmediata. Nos hemos preocupado y ocupado en tener programa accesibles que nos permiten tener el volumen de ventas que estamos logrando”.

Para el presidente de JAC Motors Venezuela el compromiso cada día es mayor para retribuir la preferencia de sus clientes en Venezuela porque “gracias a quienes sueñan con tener un vehículo nuevo y con programas como Facilito de JAC, CrediJAC ruta 66 o Llévatelo fiao, somos la marca número uno de Venezuela”.

“Hemos vendido más de 50 mil vehículos, tenemos más de 50 talleres especializados abiertos a nivel nacional y constantemente preparamos a nuestros técnicos y mecánicos en las diferentes áreas y productos que ofrecemos, en JAC Motors Venezuela contamos con más de 2 mil trabajadores que logran estos resultados, como por ejemplo entregar 100 vehículos al día”.

En un mercado competitivo, los clientes comparan precio, garantía, calidad y respaldo y JAC ha logrado destacar. Es importante mencionar que durante el mes de abril cuando el mercado automotriz se contrajo la marca incrementó sus ventas en 5,96% contando entre sus mayores atributos vehículos con 10 años de garantía cubriendo el 50% de la cuota nacional del mercado.

En lo que va de 2026 JAC Motors Venezuela ha entregado más de 11 mil vehículos nuevos y antes de que finalice este año espera abrir las puertas de 100 vitrinas comerciales en todo el país.

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NP/Unión Radio