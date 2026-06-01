Diputado Lobo cree que nuevas leyes de café y cacao mejorará las condiciones de los productores

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ramón Lobo, informó que durante esta semana se aprobarán en segunda discusión dos nuevas leyes que impulsarán la actividad agrícola, mejorará las condiciones para los productores, la cadena de valor y estimularán el movimiento de divisas en la economía venezolana.

«Estos instrumentos jurídicos van a fortalecer, van a generar mejores condiciones tanto el desarrollo de la actividad primaria porque tenemos que ver la cadena de valor tanto del café como del cacao que son muy similares», comentó.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, afirmó que el objetivo es mantener los avances que se han dado en la recuperación de ambos rubros.

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El parlamentario sostuvo que a pesar que los dos instrumentos que se tiene previsto aprobar entre el martes y el jueves «han sido bastante debatidos a nivel nacional», recibirá nuevas consideraciones de distintos sectores durante las próximas horas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio