Cepeda pide a la Federación Colombiana de Fútbol fijar posición sobre uso de la camisa en actos electorales

CARACAS.-El candidato a la presidencia, Iván Cepeda, cuestionó el uso de la camisa de la selección de Colombia en actos políticos y electorales por parte del también aspirante a la Casa de Nariño, Abelardo de la Espriella, y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol que se pronuncie «sobre cuál es la posición» al respecto.

«Respetuosamente me dirijo a ustedes para solicitarles, se pronuncien sobre cuál es la posición de la Federación, con relación al uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de la mencionada campaña electoral», dijo.

A través de las redes sociales, Cepeda aseveró que el uso de la camiseta «con fines electorales, particulares e ideológicos, es un acto claramente oportunista, cuyos efectos jurídicos se debe examinar».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio