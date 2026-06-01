José Guerra afirma que la inflación es la principal problemática a combatir

CARACAS.- El economista y exdiputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, informó que tras volver al país luego de 7 años en el exilio trabaja en un programa de reconstrucción nacional para servir al país y aseguró que la inflación es la principal problemática a combatir.

«La inflación porque la economía está creciendo por el impulso petrolero (…) pero si no paramos la inflación ese crecimiento se va a disolver dentro de poco».

La propuesta se basa en un documento con reformas políticas y económicas para el país que ofrecerá a los diferentes sectores políticos y sindicales.

«Yo creo que una de las grandes deficiencias que tenemos en Venezuela es la falta de programas (…) aquí va a venir un cambio, yo estoy por el cambio, aquí tiene que haber elecciones, competitivas, sin excluir», aseguró Guerra en entrevista con Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio .

Aunque enfatizó que luego de que se lleven a cabo elecciones habría que enfrentar una serie de problemáticas de carácter eléctrico, hídrico, de orden público y macroeconómicas.

Asimismo, recalcó que su propuesta plantea que para bajar la inflación sería necesario sustituir el bolívar, adoptar una nueva moneda, poner una tasa fija con el dólar, llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para obtener las divisas y un programa económico para crear disciplina fiscal.

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Ashley Gómez /Unón Radio