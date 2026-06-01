José Guerra afirma que la inflación es la principal problemática a combatir

CARACAS.- El economista y exdiputado a la Asamblea Nacional, José Guerra, informó que tras volver al país luego de 7 años en el exilio trabaja en un programa de reconstrucción nacional para servir al país y aseguró que la inflación es la principal problemática a combatir.
«La inflación porque la economía está creciendo por el impulso petrolero (…) pero si no paramos la inflación ese crecimiento se va a disolver dentro de poco».
La propuesta se basa en un documento con reformas políticas y económicas para el país que ofrecerá a los diferentes sectores políticos y sindicales.
«Yo creo que una de las grandes deficiencias que tenemos en Venezuela es la falta de programas (…) aquí va a venir un cambio, yo estoy por el cambio, aquí tiene que haber elecciones, competitivas, sin excluir», aseguró Guerra en entrevista con Shirley Varnagy para el circuito Onda de Unión Radio.
Aunque enfatizó que luego de que se lleven a cabo elecciones habría que enfrentar una serie de problemáticas de carácter eléctrico, hídrico, de orden público y macroeconómicas.
Asimismo, recalcó que su propuesta plantea que para bajar la inflación sería necesario sustituir el bolívar, adoptar una nueva moneda, poner una tasa fija con el dólar, llegar a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para obtener las divisas y un programa económico para crear disciplina fiscal.
Lea también: Restituyen servicio de agua tras culminar reparación de la tubería en El Cafetal
Ashley Gómez /Unón Radio