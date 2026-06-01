Presidenta de la comunidad de Madrid se reunió con el papa León a pocos días de su visita a España

CARACAS.- A tan solo cinco días para que el papa León XIV visite España, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, viajó a Roma para reunirse con el santo padre y trasladarle un mensaje de alegría por su llegada.

«Hemos hablado de Madrid, que se va a encontrar de vida en la calle, de apertura, de mestizaje, de alegría y que es un Madrid que celebra en comunidad y que mira con mucho optimismo hacia el futuro», indicó.

Asimismo dijo que le presentará la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid «que es nuestra máxima distinción» por la visita que realiza a España. Acotó que es un orgullo el arribo del papa a Madrid.

El Papa León llegará a España el 6 de junio e inaugurará la Iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona y finalizar su gira el 12 de junio.

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