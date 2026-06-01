Resaltan potencial cafetalero de Portuguesa

CARACAS.- Productores cafetaleros mejoran la capacidad industrial para el procesamiento del rubro, con miras a la exportación en el estado Portuguesa.

El gobernador de la entidad, Antonio Primitivo Cedeño, resaltó que junto al estado Lara concentran un 84% de la producción nacional de café.

«Portuguesa lidera la torrefacción en el país, es el segundo productor de café junto a Lara por un margen chiquitico y definitivamente les estamos mostrando al mundo la Venezuela que produce, la Venezuela que trabaja, la Venezuela que transforma», dijo.

De acuerdo con las cifras del ciclo 2025-2026, la producción nacional de café llegó a 1,8 millones de quintales destinados al consumo interno y 2,1 millones de quintales para la exportación.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio