Análisis Triunfalismo y encuestas no previeron triunfo de De la Espriella en primera vuelta

CARACAS.- En Colombia, los candidatos Abelardo De la Espriella de la ultraderecha, e Iván Cepeda de la izquierda oficialista, disputarán la presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo el 21 de junio de 2026.

Consuelo Ahumada, PH.d en Ciencia Política con énfasis en estudios Latinoamericanos de New York University y profesora facultad de ciencias sociales y humanas de la Universidad Externado de Colombia, considera que los resultados electorales en la primera vuelta en la nación vecina han sido sorpresivos.

“Se sabía que el candidato Abelardo De la Espriella estaba subiendo, pero no se consideró, ni las encuestas lo miraron, la posibilidad de que ganara la primera vuelta, porque más allá del conteo de los votos, que son 600.000 votos adicionales, que gana un poco más, es el hecho de ganar, que sea también un impulso importante en la perspectiva de lograr alianzas”.

“Yo creo que no está perdido todo, se puede ganar”, enfatizó en el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio.

Destaca que “las elecciones no son fáciles y menos en esta época tenebrosa de intervención, de fascismo, de control de algoritmos, de manipulación mediática. Yo creo que el llamado que tenemos que hacernos todos dentro de la izquierda, de los sectores democráticos, pero fundamentalmente del Pacto es el tema del triunfalismo”.

Advierte que “Abelardo está mucho más sintonizado con el estilo Trump, con el estilo Milley, y con el estilo Bush, de insultar, de llamar la atención al decir las cosas que en el gobierno le van a quitar votos”.

“Yo creo que no todo está perdido, yo creo que hay esperanzas, y se pueden hacer las cosas bien, porque el personaje es nefasto pero va a ser difícil”, recalcó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio