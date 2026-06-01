Productores de caña de azúcar advierten que fallas eléctricas afectan los sistema de riego

RACACAS.-Productores advierten que interrupción del servicio eléctrico afectan el riego en el campo de caña de azúcar en los estados Aragua y Carabobo.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de los estados Aragua y Carabobo, Luis Pérez, estima mantener los mismos niveles de producción para la zafra 2026-2027, aunque alertó sobre las dificultades que enfrenta el sector por las fallas en la energía.

Asimismo, aseveró que «siempre y cuando el período climático de la lluvia que comenzó en el mes de mayo se da bien, vamos a lograr nuestra produción».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio