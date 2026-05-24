Sector automotriz proyecta venta de 50 mil vehículos este año

CARACAS.- El presidente de la Cámara Venezolana Automotriz, Eduardo Cáceres, estimó la venta de 50.000 autos nuevos en el país durante este 2026.

«Nosotros tenemos una proyección de que podamos vender por lo menos unos 50 mil vehículos. Afortunadamente el primer trimestre de este año nos ha dado la razón, hemos crecido casi un 50 % en comparación con el trimestre del año pasado que fue nuestro mejor año», resaltó.

De igual manera, consideró que se deben instalar mesas de trabajo para que un mayor número de marcas se afiancen en el país.

«Es muy importante trabajar en mesas técnicas para revisar porcentajes de manera tal que eso permita la activación de mayores ventas a nivel nacional y, por supuesto, competir en mejores ligas«, mencionó.

El representante gremial dio las declaraciones durante la ponencia realizada en la asamblea 56 de Consecomercio en Lara.

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