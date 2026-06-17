Productores en la ‘Expo Lara es Café’ esperan posicionar su producciones

CARACAS.- La primera edición de la Expo Lara es Café se realizó este desde el 12 al 14 de junio y fue un evento que albergó a unos 120 expositores y entre ellos destacó la alcaldía de Morán que presentó una marca propia en conjunto con las comunas llamada Café Cardenal.

«La empresa Café Cardenal tiene más de 40 años en el sistema y ha sacado una nueva marca de café en asociación con nueve comunas, es un sector público y aquí estamos buscando lo mejor para poder proponernos desde el municipio», detalló Bianca Gutierrez, representante de la alcaldía.

Gutierrez aclaró que desde la alcaldía garantizan la calidad del café desde los granos, para brindar la mejor calidad a los consumidores. De igual forma indicó que trabajan para la internacionalización del rubro.

Asimismo, productoras del municipio Iribarren apuestan por el mejoramiento del café que ofrecen y conseguir un buen lugar en el Encuentro Internacional de Café de Especialidad Venezolano (Eicev) que se realizará en el próximo mes de la mano del esfuerzo femenino.

Merlaya Herrera, coordinadora de la red de mujeres de Río Claro, puntualizó que cuentan con 30-35 mujeres que «son las que llevan adelante el trabajo de la finca, las que producen, las que siembran y las que procesan el café».

Por otra parte, el jurado Marcos Escalona, enfatizó que el evento sirvió para conocer el verdadero sabor del café y saber cuándo se encuentra bien elaborado.

«Cada día me enamoro más del rubro café porque, por ejemplo acá en Lara, encontramos un café muy balanceado, con mucho cuerpo, mucho sabor, con una acidez bien agradable que para los cafés expreso y la verdad lo puedes tomar sin azúcar», dijo Escalona.

De igual forma espera que Lara figure entre los diez mejores en el Eicev.

Unión Radio