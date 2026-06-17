Sedimentación en la represa de El Pao amenaza suministro de agua a cuatro estados del país

CARACAS.- La sedimentación en la Represa Pao-La Balsa amenaza con interrumpir la distribución de agua a los estados Aragua, Carabobo, Miranda y Cojedes.

La falta de mantenimiento ha provocado una acumulación crítica del lodo que obstruye el vaso de almacenamiento, reduciendo drásticamente la vida útil del embalse.

“Tengo tristeza profunda de lo que estamos viendo acá; una represa sedimentada, un lago sedimentado, aquí donde estoy, aquí era imposible estar de pie, estaba lleno de agua. Una administración totalmente inadecuada», manifestó el gobernador de la entidad, Alberto Galíndez.

El municipio Pao es el más afectado y se encuentra sin el servivio. Si no se toman medidas urgentes, la crisis amenaza con dejar sin agua a más de cinco millones de personas en la región central del país.

“Llamo la atención a la presidenta de la República para que tome cartas en el asunto que está presentándose en la represa Pao La Balsa”, expresó Galíndez.

Una maquinaria enviada por Hidroven quedó atascada en el lodo. El mandatario regional calificó de grave error que el Gobierno nacional haya centralizado el servicio, restando competencias en las gobernaciones y alcaldías enla gestión del servicio.

Unión Radio