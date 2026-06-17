I Congreso binacional del café se realizará en el Centro Cultural de Chacao el 20 y 21 de junio

CARACAS.- Un encuentro estratégico para especialistas en el cultivo, producción y comercialización del café de especialidad se realizará este 20 y 21 de junio en el Centro Cultural Chacao.

El evento contará con especialistas, baristas, autoridades y empresarios del rubro.

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, celebró este primer encuentro en Venezuela de quienes impulsan el desarrollod el café y aseguró que ambas naciones podrán intercambiar experiencias de éxito alrededor del rubro que históricamente ha unido a Colombia y Venezuela.

Dejó claro que no es una feria del café sino un epicentro estratégico donde empresarios, emprendedores, caficultores y baristas podrán exponer proceso de producción, innovación, nuevas tecnologías para el cultivo y comrcialización del café con visión para el comercio binacional y el impulsodea la economía alrededor de un producto que es consumido por millones de personas en elmundo.

“Estamos seguros de que vamos a generar un buen espacio de transmisión de conocmiento, pero también de reflexión, análisis y que van saldrán nuevas inicitivas para van a consolidar el rengón económico», expresó Rengifo.

El presidente de la comisión de Capital Humano del Concejo Municipal de Chacao, Oscar González, aplaudió la iniciativa donde participarán especialista del rubro, que ubican a Colombia como el tercer productor de café del mundo e informó que en dos días de congreso, la agenda contará con charlas, cata dirigidas y representantes del Ejecutivo venezolano del área productiva y económica.

“Vamos tener este encuentro el sábado 20 y domingo 21 donde expertos del mundo del café de Colombia y Venezuela se unen para intercambiar experiencias, conocimientos, técnicas y todo lo que tiene que ver con convertirnos a nosotros en cómo mejorar esta industria que es sumamente importante para el país y el desarrollo», detalló González.

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