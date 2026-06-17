Estudiantes de la UCAB incentivan el voluntariado de limpieza de playas

CARACAS.- Un grupo de estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) organizó el evento Drop-in con el propósito de crear conciencia sobre la conservación de ecosistemas marinos e incentivar el voluntariado a través de actividades atractivas para los jóvenes.

Aspiran reunir a 35 voluntarios para viajar hasta La Guaira el próximo sábado 20 de junio y junto a 50 empresas aliadas ejecutar la jornada de limpieza.

Manuel Lesma, parte del equipo organizador, apunta que la idea nace con el objetivo de convertir una jornada de trabajo por el medioambiente en una salida divertida al mismo tiempo.

«El sábado no solamente vamos a recoger basura sino, como decimos, es mezclar lo activo, lo entretenido, con algo que es el voluntariado. Además del voluntariado vamos a tener tres horas libres donde vamos a dar clases de surf gratis, vamos a dar raquetica de playa, vamos a tener una cancha de voleibol también», dice.

Adriana Uzcátegui, también organizadora del evento, señala que aunque la actividad es parte de la carga académica buscan que pueda permanecer en el tiempo para aportar más al medioambiente.

«Para ver si nos podemos aliar con la universidad y mantenerlo en futuras ediciones, porque realmente es algo que con una sola limpieza no se logra sino que son varias y hay una constancia que se tiene que mantener», expresa.

Quienes participen en la jornada no deben hacer ningún aporte económico ya que gracias a la alianza con marcas los costos están cubiertos por Drop-in.

Francisco Caceres/Unión Radio