Ultimado un funcionario policial en la avenida San Martín de Caracas

CARACAS.- En un hecho que ocurrió en San Martín asesinaron a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

La acción se registró la madrugada de este miércoles 17 de junio en la avenida San Martín de la parroquia San Juan en el municipio Libertador. Según las primeras investigaciones, dos sujetos se desplazaban en una motocicleta interceptaron al funcionario con la intención de despojarlo de su arma de reglamento, durante el robo los delincuentes el efectuaron múltiples disparos dejándolo gravemente herido sobre el pavimento.

Comisiones de la PNB que patrullaban la zona acudieron al lugar tras recibir el reporte a través del sistema VEN911 y trasladaron a la víctima al Hospital Pérez Carreño en La Yaguara, sin embargo fue ingresado sin signos vitales, siendo identificado como el primer oficial, Ciro Gavidia.

Los organismos de seguridad se encuentran en la búsqueda de los responsables de este crimen, presumen que se trata de una banda delictiva de El Guarataro que se está reagrupando e intentan dominar la zona.

Unión Radio