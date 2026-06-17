Exalcaldesa Claudia López se suma a Cepeda para la segunda vuelta presidencial en Colombia

BOGOTÁ.- La exalcaldesa de Bogotá y excandidata presidencial Claudia López se sumó este miércoles a la campaña del izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, para la segunda vuelta de las elecciones a la Presidencia de Colombia que se celebrarán este domingo.

«Este respaldo, querido Iván, no es una adhesión. Es un voto independiente basado en el respeto, la confianza y la concertación democrática (…) Este acuerdo de garantías es posible, Iván, por tu trayectoria humana, por tu trayectoria personal, por tu vida ética, transparente, constructiva y democrática», afirmó López en una declaración a medios que dio junto al candidato.

López obtuvo 225.517 votos (0,95 %) en la primera vuelta de las elecciones llevadas a cabo el 31 de mayo en la que el ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo 10,3 millones (43,74 %) y Cepeda 9,6 millones de votos (40,90 %).

La exalcaldesa pidió tres garantías para dar su apoyo: luchar contra la corrupción, brindar seguridad y paz a la población y presentar una nueva reforma del sistema de salud para salir de la crisis.

Además, aseguró que, como parte del acuerdo, Cepeda se comprometió a aceptar los resultados electorales de la primera vuelta y de la segunda ronda el próximo 21 de junio, sin importar cuál sea la votación final.

Todas las encuestas de intención de voto dan a De la Espriella como favorito para ganar el domingo con una ventaja de entre cuatro y ocho puntos porcentuales sobre Cepeda.

Cepeda señaló que el apoyo de López es «motivo de orgullo, alegría y satisfacción» y agradeció la decisión de la excandidata y su movimiento Imparables.

«Admiro y respeto mucho en Claudia su vocación por los derechos, por las libertades públicas, por la necesidad de que la política sea realmente un ejercicio al servicio de la gente (…) Así que es mucho lo que nos une y lo que vamos a construir en los próximos años», afirmó el izquierdista.

La exalcaldesa resaltó la cercanía que mantiene con Cepeda: «Son ya más de 30 años de conocernos, de defender causas juntos, de dar luchas sociales y políticas juntos. Yo sé que el talante sereno, serio, conciliador y concertador de Iván no es una pose de campaña».

Días después de la primera vuelta, la exalcaldesa aseguró que no votaría por De la Espriella por considerarlo un «defensor de la mafia», pero aclaró que pondría condiciones para sumarse a la campaña de Cepeda.

López pidió que el candidato de izquierdas se desmarque de la propuesta del presidente colombiano, Gustavo Petro, de impulsar una Asamblea Constituyente porque era ampliamente rechazada por el país, algo que finalmente ocurrió para enfocarse en la campaña de la segunda vuelta.

«Este domingo votaremos desde una opción independiente, por un gobierno progresista para evitar la certeza de una derecha hegemónica, violenta y autoritaria», sentenció López.

EFE