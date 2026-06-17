Reportan aumento en la participación de los colombianos para la segunda vuelta presidencial en Táchira

CARACAS.- El coordinador electoral en Venezuela para la segunda y definitiva vuelta a la presidencia de Colombia, Luis Acevedo, afirmó que la participación de los ciudadanos colombianos ha sido «extraordinaria» en el estado Táchira.
Uno de los votantes que reside en Venezuela, por otra parte, expresó por que considera importante votar en los comicios a la presidencia neogranadina pese a que vive en el extranjero.
En esta segunda vuelta, estarán habilitadas mesas en San Cristóbal para los electores de Barinas, Apure y Mérida hasta el sábado; mientras que el domingo podrán ejercer su derecho en los respectivos estados.
Unión Radio