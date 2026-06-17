Reportan aumento en la participación de los colombianos para la segunda vuelta presidencial en Táchira

CARACAS.- El coordinador electoral en Venezuela para la segunda y definitiva vuelta a la presidencia de Colombia, Luis Acevedo, afirmó que la participación de los ciudadanos colombianos ha sido «extraordinaria» en el estado Táchira.

«El nivel de participación en esta segunda vuelta ha sido extraordinaria y es superior al nivel de participación en la primera vuelta. Eso lo pudimos percibir el día lunes, aumentó el martes y hoy, miércoles, el caudal ha sido extraordinario (…)», declaró.

Uno de los votantes que reside en Venezuela, por otra parte, expresó por que considera importante votar en los comicios a la presidencia neogranadina pese a que vive en el extranjero.

«Tengo 35 años de estar aquí (en Venezuela). (Soy) colombiano a mucho honor. La importancia que tienen estas votaciones es porque necesitamos arreglar el país (…)», detalló.

En esta segunda vuelta, estarán habilitadas mesas en San Cristóbal para los electores de Barinas, Apure y Mérida hasta el sábado; mientras que el domingo podrán ejercer su derecho en los respectivos estados.

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