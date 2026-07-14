Se reactivó el turismo colombiano con vuelos de Wingo a Margarita

CARACAS.- Colombia retoma vuelos a la isla de Margarita con 250 turistas semanales y espera elevar el número de visitantes a suelo neoespartano.

Emilio Pamparato, gerente de la agencia que opera los vuelos directos con Wingo entre Bogotá y Porlamar, detalla los planes de cara al resto del presente año.

«Llegaron dos vuelos chárter el sábado pasado, recibimos 250 pasajeros colombianos, la mayoría fueron a hoteles todo incluido en la zona norte de la isla y esperamos traer cinco vuelos más con 186 plazas cada vuelo para el mes de octubre, estamos en conversaciones también con Medellín, que es también un mercado interesante para el Caribe y aspiramos a sacar cinco frecuencias en el mes de diciembre«, apuntó.

Unión Radio