AN sesionará en La Carlota mientras reparan daños del Palacio Federal Legislativo por los terremotos

CARACAS.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, sufrió daños tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Rodríguez agregó que ya están en proceso de reparación, aunque advirtió que de momento no pueden sesionar en el lugar por lo que fue instalada una sala de sesiones accidental en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de La Carlota.

«La sede del Palacio Federal Legislativo sufrió algunos daños incluyendo la cúpula del Palacio Federal Legislativo que acababa de ser restaurada (…) y sufrió daños importantes. No hay suficientes condiciones de seguridad para que pueda sesionar la Asamblea Nacional en el Palacio Federal Legislativo. Como no hay mal que por bien no venga, tenemos este espacio accidental que además pareciera que estamos más cómodos que en los espacios del Palacio Federal; en cuanto podamos seguir sesionando desde allí, allí estaremos; pero mientras eso no ocurra el sitio de reunión será este para lo correspondiente a las sesiones ordinarias», dijo Rodríguez.

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