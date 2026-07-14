Diputado Infante asegura que reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria busca resolver escasez de viviendas

CARACAS.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, pidió acelerar la reforma a Ley contra la Estafa Inmobiliaria, la cual ayudará a entregar miles de viviendas a los afectados por los sismos.

Infante insistió que este instrumento legal busca agilizar la construcción de soluciones habitacionales.

«Esta ley tiene como primer objetivo principal, promover la construcción de nuevas viviendas (…) el Estado tiene una capacidad con la Gran Misión Vivienda y en estos tiempos de unión, necesitamos el esfuerzo de todos y esta reforma de ley apunta a resolver fundamentalmente, garantizar mejores condiciones, seguridad jurídica, capacidad de financiamiento para que el sector privado inicie un paso agresivo, agresivo a la construcción de viviendas y atender a esas 30 mil personas o 10 mil familias que fueron afectadas por el fatídico doble terremoto«, apuntó.

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