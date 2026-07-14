Llegaron al país 35 toneladas de ayuda humanitaria desde Rusia

CARACAS.- 35 toneladas de ayuda humanitaria llegaron este martes 14 al país procedentes desde la Federacón Rusa y fueron recibidas por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La entrega formal se realizó en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota.

El embajador ruso Sergey Mélik-Bagdasárov declaró estar honrado de ser parte de la ayuda internacional a Venezuela luego de los dos terremotos registrados el pasado 24 de junio.

«Venezuela no está sola y estamos honrados de formar parte de este equipo internacional que ayuda ahora a Venezuela y vamos a seguir trabajando juntos», aseguró el diplomático.

Asimismo, destacó el orden que aseguró observar en los centros de acopio del país.

Unión Radio