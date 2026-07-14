Luis Augusto Romero solicitó exención fiscal para los comerciantes de La Guaira

CARACAS.- El diputado de Avanzada Progesista, Luis Augusto Romero, instó a, que en el momento que viven los habitantes de La Guaira, aprobar la exoneración fiscal al sector comercial afectado por los sismos.

«Que en estos momentos en el cual los comerciantes perdieron sus comercios, solicitamos que pueden ser exonerados por un tiempo, para que puedan reabrir sus negocios, que puedan recuperarse en la medida que puedan prestar servicios (…) que puedan volver a la normalidad«, apuntó.

Romero abogo por el fin de las sanciones económicas que hga impuesto Estados Unidos al Ejecutivo venezolano. «Que más tiene pasar en Venezuela para que sean desmontadas esas sanciones ilegales que ahorcan al país, (…) que más tiene que ocurrir», dijo.

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