Fedenaga impulsa plan agropecuario para recuperar crecimiento tras el sismo

CARACAS.- El vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenaga) y presidente de la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal (Funvessa), José Labrador, afirmó que están estructurando un plan de desarrollo ganadero y agrícola en todo el país para continuar con el crecimiento que se sostenía antes del evento telúrico.

«Está situación que ha atacado el país nos comprometió definitivamente en la parte de solidaridad hacia el resto de compañeros venezolanos que se vieron afectados, todas esas familias. Seguimos en la estructuración de un plan de desarrollo porque potencialidades tenemos tremendas».

En el programa 2+2 con Ginette González y Andrés Rojas , Labrador agregó que dicho crecimiento va aunado con la planificación y estructuración de políticas que deben ir acompañadas por el Estado y el sector privado y con eso establecer metas que sirvan para saber, entre otras cosas, cuál es el nivel de rebaño a nivel nacional.

«Las metas en este momento es de organizar cuánto es el rebaño nacional, a cuánto asciende y cuánto son los animales que tenemos, cuántos estamos vacunando porque lo que buscamos ansiosamente la certificación de país libre de fiebre aftosa, esa certificación nos va a permitir entrar en mercados internacionales», expresó.

Entretanto, Labrador sostuvo que han llevado un buen intercambio con el ministerio de Agricultura y Tierras en el que le aclararon diversos temas que buscan para el sector ganadero en el futuro. Además le dieron una propuesta con las metas a corto, mediano y largo plazo.

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