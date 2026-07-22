Fuertes lluvias en Lara afectan la vialidad y el transporte

CARACAS.- Las recientes lluvias en el estado Lara provocaron desbordes de quebradas y deslizamientos de tierra en determinadas zonas, lo cual perjudica principalmente a los pasajeros que usan rutas suburbanas.

Carlos Méndez, representante del sector transporte de la entidad, expresó que las vías más afectadas pertenecen al Eje de Urdaneta, donde el barro proveniente de los cerros colapsan las vías.

«No hay un mantenimiento preventivo en todos esos municipios y, por supuesto, muchas veces tenemos que dejar de prestar el servicio porque no llegan los carros», enfatizó Méndez.

Asimismo, el gremio de transportistas solicita a las autoridades que atiendan las vías con accesos vehiculares hacia Zulia y Trujillo.

Mariangel García / Unión Radio