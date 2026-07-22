Turquía condena el bloqueo marítimo de hutíes contra Arabia Saudí en el mar Rojo

ESTAMBUL.- El Gobierno islamista de Turquía condenó este miércoles el bloqueo marítimo anunciado por las milicias hutíes proiraníes de Yemen contra Arabia Saudí en el mar Rojo.

«Condenamos la amenaza de un bloqueo marítimo de los hutíes contra Arabia Saudí y reiteramos nuestro respaldo a Arabia Saudí», señala un comunicado del Ministerio de Exteriores turco, publicado en su web.

«Hay que poner fin cuanto antes a las amenazas y acciones contra el transporte marítimo y el comercio global que suponen un peligro para la libertad de navegación y la seguridad marítima en el mar Rojo y el estrecho de Bab el Mandeb», agrega la nota.

El Ministerio turco «renueva su llamamiento a evitar toda acción que pueda llevar a una escalada de tensiones en la región».

Los hutíes impusieron lunes pasado un bloqueo marítimo a Arabia Saudí, país que interviene militarmente en Yemen desde 2015 y al que acusaron de haber bombardeado el aeropuerto internacional de Saná la semana pasada para impedir el aterrizaje de un avión iraní procedente de Irán, algo que Riad no ha confirmado ni desmentido.

Turquía ha mantenido en el pasado cierta rivalidad con Arabia Saudí, pero ambos países han recuperado una relación cercana en los últimos años.

Ankara se solidarizó además con los países del Golfo ante los ataques de Irán, si bien rechazó apoyar la guerra de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

EFE