Diputado Maduro Guerra califica de «injusto» el proceso judicial contra su padre en EEUU

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, calificó este miércoles de «injusto» el proceso judicial que se sigue en Estados Unidos contra su padre, Nicolás Maduro Moros, y contra su esposa, Cilia Flores.

«Ante el juicio injusto que se desarrolla el día de hoy, el poder popular alzó su voz en una sola consigna: ¡Exigimos la pronta liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente!», manifestó el diputado en su cuenta de Instagram.

Maduro Guerra asistió a Plaza Caracas donde militantes del oficialismo se reunieron para respaldar a Maduro. Al encuentro asistió el vicepresidente de Movilizaciones y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahum Fernández, y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, según fotos que publicó el hijo de Maduro.

EFE