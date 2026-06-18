jueves, junio 18, 2026
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Se esperan lluvias por el paso de la onda tropical número 16 en el país

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CARACAS.-El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima lluvias de intensidad variable en algunas regiones generadas por el desplazamiento de la onda tropical número 16 sobre el extremo oriental y su interacción con la Zona de Convergencia Intertropical.

Las precipitaciones estarán acompañadas de actividad tormentosa en áreas de la Guayana Esequiba, Monagas, Anzoátegui, Bolívar, Amazonas, Aragua, Andes, Zulia, Llanos Centrales y Occidentales.

Según el pronóstico también se prevé lluvias en localidades de Carabobo, Falcón, Guárico, Miranda, la Guaira y el Distrito Capital.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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