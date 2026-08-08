Avanza recuperación de 450 MW en el Sistema Eléctrico Nacional tras los sismos

CARACAS.- El ministro para Energía Eléctrica, ingeniero Rolando Alcalá, ofreció un balance sobre la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional -SEN- luego de las afectaciones provocadas por los terremotos.

En su cuenta en la red social X, Alcalá detalló que se ejecutan maniobras ininterrumpidas las 24 horas del día para incorporar 450 megavatios (MW) al SEN.

Los sismos derribaron 10 torres de alta tensión en la línea de transmisión Planta Centro-Yaracuy, lo que causó la pérdida inicial de 600 MW y desestabilizó las regiones central y occidental.

«El 24 de junio hubo una gran afectación en varios estados del país y entre ellos la región central, específicamente la planta termoeléctrica Carabobo y en Planta Centro. Allí hubo daños en la infraestructura y en los equipos eléctricos. También hubo daños en las estructuras de las torres de transmisión de la línea de 400, Planta Centro Yaracuy», señala el ministerio en otro post.

SPLL/Unión Radio