Rutaca Airlines suspenderá temporalmente vuelos en la ruta Barquisimeto – Panamá a partir del 30 de junio

Caracas.- La aerolínea venezolana Rutaca Airlines informó este martes, a través de un comunicado oficial, que a partir del próximo 30 de junio quedarán suspendidas las operaciones aéreas en la ruta que conecta a Barquisimeto con la ciudad de Panamá.

De acuerdo con el documento emitido por la Dirección de Comercialización de la empresa, la medida obedece estrictamente a «razones operativas».

La compañía aérea ofreció disculpas públicas a los usuarios por los inconvenientes que este ajuste logístico pueda causar en sus planes de viaje, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir trabajando por la conectividad y movilidad del pasajero venezolano.

Unión Radio