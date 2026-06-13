Rubio insta a respetar bloqueo naval EEUU mientras se finaliza acuerdo con Irán

WASHINGTON.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó a respetar el bloqueo marítimo que su país impone a los buques que entran y salen de puertos iraníes, mientras Washington y Teherán acercan posiciones para un acuerdo que podría firmarse en las próximas horas.



El jefe de la diplomacia estadounidense se expresó así durante una llamada el viernes con el ministro de Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, informó este sábado el Departamento de Estado en un comunicado.



«Ambos funcionarios abordaron los recientes acontecimientos en el estrecho de Ormuz. El secretario recalcó que todos los buques mercantes deben acatar de inmediato las órdenes de las fuerzas estadounidenses, que buscan mantener la paz y la seguridad en el estrecho», recalca la nota.



Rubio «subrayó que no se tolerarán las violaciones del bloqueo estadounidense ni el transporte ilícito de petróleo iraní», agrega.



En las últimas horas, Irán informó de un ataque a un buque que intentaba cruzar el estrecho de Ormuz sin su permiso, mientras que Estados Unidos denunció el lanzamiento de drones por parte de Teherán en este paso estratégico.



Sin embargo, según los mediadores paquistaníes, el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho está más cerca que nunca y podría firmarse en las próximas 24 horas.

EFE

