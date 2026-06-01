Rescatan ocho pescadores que habían desaparecido en Falcón

CARACAS.-Autoridades del estado Falcón rescataron ocho pescadores que habían quedado a la deriva en la población Adícora en la Península de Paraguaná después que su embarcación se hundiera.

Los trabajadores que habían salido a su faena desde La Vela de Coro quedaron a la deriva hasta la mañana de este lunes luego de que el peñero se hundiera.

Los ocho tripulantes lograron abordar una balsa y mantenerse a flote durante varias horas en la zona de Adícora hasta que fueron rescatados.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio