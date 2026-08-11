Dinorah Figuera recibió requerimientos de jubilados y pensionados

CARACAS.- La representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, mantuvo un encuentro con voceros de los jubilados y pensionados, quienes entregaron formalmente un documento que contempla las principales exigencias y reivindicaciones de este sector.

«Recibimos a una representación de los jubilados y pensionados del país en las vocería de Urimare Capote y Edgar Silva. Recibimos documento con sus demandas justas y necesarias«, escribió en X.

EI Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores exige que sus exigencias se eleven a la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición para garantizar que la situación que atraviesan los adultos mayores figure como un punto central en la agenda de discusiones.

Recibimos a una representación de los jubilados y pensionado del país en las vocería de Urimare Capote y Edgar Silva. Recibimos documento con sus demandas justas y necesarias. pic.twitter.com/gqS0r0z6SP — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) August 10, 2026

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