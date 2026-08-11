Estado Mayor evalúa diez nuevos terrenos en La Guaira para ampliar la oferta habitacional

CARACAS.- El jefe del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios y Viviendas para los afectados del doble terremoto, Jorge Rodríguez, informó el avance de la evaluación geotécnica de nuevas superficies en el estado La Guaira.

«Estamos haciendo el estudio de al menos 10 terrenos más para ver cuántas viviendas se pueden construir directamente aquí en La Guaira. Si esas 4.000 viviendas que usted está planteando, podríamos sumar, si aceleramos el trabajo, unas 1.000 viviendas más construidas en el estado de La Guaira». ​

Esta estrategia de prospección y estudio de suelos busca maximizar el aprovechamiento de terrenos aptos en la entidad costera para acelerar la edificación de desarrollos urbanísticos seguros y de baja densidad.

Rodríguez ratificó que, junto a la meta gubernamental de entregar 4.000 viviendas a nivel nacional antes de finalizar el año, la aceleración de las obras en La Guaira permitirá elevar significativamente la capacidad de respuesta y garantizar la pronta reubicación de los ciudadanos en hogares propios y dignos.

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Minci/Unión Radio