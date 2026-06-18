Reportan lancha “retardada” en Aragua con tres personas a bordo

CARACAS.- Los organismos de seguridad marítima y pesquera del estado Aragua activaron la alarma de búsqueda para dar con el paradero de una embarcación oriunda de Choroní en la viajaban tres personas a bordo.

De acuerdo a las informaciones, la lancha de nombre «La Centella» salió en horas de la madrugada del miércoles y se esperaba su regreso al final del día, pero nunca arribó.

Comités locales y autoridades del equipo SAR iniciaron el monitoreo en la zona costera e instan a las embarcaciones a estar atentas ante cualquier indicio.

Unión Radio