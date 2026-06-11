Reportan choque múltiple cerca del túnel Los Ocumitos

CARACAS.-En horas de la mañana de este jueves se registró un choque múltiple que involucró dos autobuses y una camioneta a pocos metros del túnel Los Ocumitos sentido Caracas-Maracay en el estado Aragua.

El suceso ocurrido a las 09:00am no dejó víctimas que lamentar, pero generó un fuerte retraso vehicular sentido hacia la capital venezolana.

Al lugar del suceso llegaron funcionarios de seguridad para levantar el choque. Asimismo, se hizo un llamado a la precaución a los conductores porque la carretera se encuentra mojada.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio