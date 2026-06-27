República Dominicana habilita vuelo para repatriar sus ciudadanos tras terremotos en Venezuela

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana habilitó un vuelo humanitario para facilitar el retorno de sus ciudadanos afectados por los devastadores terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que asolaron parte de Venezuela el miércoles, informó este sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).

La operación inicial está prevista para el próximo lunes, con salida desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, y llegada al Aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo, de acuerdo con un comunicado del Mirex.

El vuelo tendrá capacidad para 90 pasajeros, agregó la información, emitida después de que el presidente del país, Luis Abinader, dispusiera el envío a Venezuela de una misión con el objetivo de brindar apoyo a los dominicanos residentes en ese país que se han sido afectados por los sismos.

Los ciudadanos deberán presentar su cédula de identidad y electoral o pasaporte dominicano vigente. Aquellos que carezcan de documentos recibirán asistencia de la Junta Central Electoral (JCE) a partir del 30 de junio, con miras a vuelos posteriores, precisó el comunicado.

El Mirex indicó que los interesados pueden contactar a la misión especial desplazada en Venezuela: Miguel Reyes Taveras (809-906-8283), George Luis de León (829-728-9035) y Pablo González (829-548-7940).

Asimismo, se habilitó la línea de emergencia del Consulado General de España en Caracas, que representa los intereses dominicanos en ese país: +58 424 209 0264.

EFE