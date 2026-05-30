Agricultores de Mérida reportan bajas ganancias por la venta de sus rubros

CARACAS.- Los agricultores del municipio Santos Marquina, en el estado Mérida, aseguraron que sus ganancias son limitadas debido a los elevados costos de producción.

Muchos de ellos denunciaron que las semillas, fertilizantes y abonos requeridos para las siembras tienen que ser cancelados en dólares, mientras que la mercancía deben venderla en bolívares, lo cual se traduce en una pérdida.

Asimismo, solicitan el otorgamiento de créditos, a fin de aumentar la producción que surte a diversos estados del país.

Los agricultores también denunciaron que las vías de transporte están en malas condiciones, lo cual afecta el traslado de productos.

Unión Radio