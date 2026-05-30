Venezuela denuncia intentos de manipulación de Guyana tras supuestos incidentes en la frontera

CARACAS.- El Gobierno de Venezuela denunció ante la comunidad internacional lo que denominó una «nueva operación de manipulación» por parte de Guyana en el que busca promover «una narrativa falsa de conflicto» tras difundir incidentes armados en zonas del río Cuyuní, ubicado en el Esequibo.

A través de un comunicado añadieron que hasta el momento las autoridades guyanesas no presentaron evidencia alguna de dichos incidentes.

Asimismo, mencionó que esta no es la primera vez que Guyana busca «promover operaciones de falsa bandera» con el cual «victimizarse» a nivel internacional, favorecer intereses en la frontera y desacreditar a Venezuela.

Unión Radio