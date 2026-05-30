Ministra de Transporte ratifica el aumento del pasaje urbano a 140 bolívares

CARACAS.- La ministra de Transporte, Jacqueline Farías, confirmó que precio del pasaje será de 140 bolívares a partir del 1 de junio.

«Hemos decretado un exhorto, va a salir en Gaceta el día 1 de junio, a que la tarifa máxima del transporte urbano sea de 140 bolívares. Eso durante todo el mes de junio y julio. Todo esos dos meses la tarifa va a ser de 140».

De igual forma, anunció un plan de atención para el sector transporte de Barquisimeto, estado Lara, que sirve a los nueve municipios. «Tenemos un parque automotor que requiere atención».

En el acto también participaron autoridades del sector transporte de la entidad para destacar la participación de empresas que financian una variedad de recursos que necesitan las unidades.

Unión Radio