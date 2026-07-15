Metro de Caracas anuncia reinicio de servicio comercial del sistema por cable

CARACAS.- La compañía anónima Metro de Caracas anunció que este miércoles 15 de julio se reinicia el sistema por cable con total normalidad.

La información se dio a conocer a través de una publicación en redes sociales por parte de la empresa.

«La reactivación de las operaciones se lleva a cabo luego de haber culminado con éxito pruebas dinámicas de movimiento con cabinas y trenes vacíos para certificar el correcto funcionamiento de los sistemas de tracción y control», dice el texto publicado.

La compañía indicó que la apertura de las puertas de los sistemas se produce una vez corroborada la seguridad estrucutral y operativa por parte de los especialistas.

Unión Radio