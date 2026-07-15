Trabajadores en Aragua instan a Fedecámaras a evaluar los espacios laborales luego de los sismos

CARACAS.- En Aragua, el Comité Ejecutivo de Trabajadores urge a Fedecámaras y al Colegio de Ingenieros a ejecutar una evaluación de la infraestructura de los espacios laborales tras los terremotos.

El presidente de los trabajadores de Aragua, Raúl Maldonado, hizo un llamado a que realicen la inspección.

«Que hagan las inspecciones pertinentes, por cuanto se corre el riesgo de que los trabajadores expongan sus vidas en empresas, donde de una u otra manera hayan sido afectadas por los sismos,» apuntó.

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