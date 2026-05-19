Fanáticos en Táchira se preparan para disfrutar del Mundial 2026

CARACAS.- La fiebre del Mundial 2026 no se queda solamente en tratar de llenar el álbum de barajitas o hacer quinielas, ya que es un evento que mueve la economía, tal como ocurre en un local comercial muy concurrido en San Cristóbal, estado Táchira, donde explican qué productos son los más vendidos previo al magno evento.

El encargado de la tienda destacó que «este año ha sido atípico, ya que tenemos el efecto del Mundial (y) se ha duplicado, prácticamente, la venta de televisores» de 50 pulgadas en adelante, cuyos precios van desde los $ 150 hasta los $ 900.

Sin embargo, los ciudadanos en la entidad están haciendo una compra adicional, que muchos consideran necesaria como lo son los equipos de sonido.

«Las cornetas amplificadas porque, lamentablemente, con el problema de la luz, el cliente quiere tener su corneta con batería para utilizarla cuando no haya luz (…) lo bueno es que la economía se está moviendo. Todas las tiendas están vendiendo por igual», concluyó.

De esta manera, los seguidores del fútbol están preparados para disfrutar del máximo evento deportivo, que dará inicio en menos de tres semanas y podrás seguir en vivo por Unión Radio.

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