Isola Foods promueve la producción del tomate en Anzoátegui

CARACAS.- Isola Foods, en conjunto con su marca O’Sole y el Dividendo Voluntario para la Comunidad en alianza con Fe y Alegría, en el marco de programa «Siembra Esperanza» realizaron el tercer taller que busca certificar agricultores de estado Anzoátegui en buenas prácticas para el cultivo del tomate.

La actividad se realizó en la Escuela Técnica Agropecuaria San Joaquín, ubicada en el municipio Anaco de esa entidad oriental.

Ángelo Cutolo, director Comercial y Mercadeo de Isola Foods destacó la importancia del taller dictado.

«La inspiración fue porque uno va quizás a algunos mercados en el estado Anzoátegui y pregunta de dónde vienen los tomates, resultan que vienen de los Andes, entonces quisimos de alguna manera poder ayudar a que el tomate que se consuma en Anzoátegui, sea producido en Anzoátegui, en este tercer taller hemos incluido contenido financiero, contenido para emprendimiento para que los agricultores puedan iniciar sus propios emprendimientos», apuntó.

El programa ha beneficiado a más de 320 personas entre estudiantes, profesores y empresarios en la Mesa de Guanipa.

Hugo Guzmán, coordinador de la Escuela Técnica Agropecuaria San Joaquín, valoró la iniciativa.

«Con menos productos químicos están teniendo unos productos de primera calidad, están aplicando técnicas que también están garantizando mayor rendimiento en los cultivos», agregó.

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