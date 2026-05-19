Excarcelan a los policías metropolitanos detenidos hace más de 20 años

CARACAS.- Los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, fueron excarcelados este martes tras 23 años detenidos, confirmó a EFE la ONG Foro Penal.

La excarcelación se produce horas después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciara que 300 personas serán liberadas esta semana, entre ellas los tres expolicías, detenidos en 2003 por hechos relacionados con el fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002.

Bolívar, Rovaín y Molina fueron condenados a la pena máxima de 30 años de prisión por homicidio calificado frustrado en complicidad, acusados por disparar contra civiles durante los sucesos del 11 de abril de 2002.

EFE