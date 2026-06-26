En Trujillo despliegan operativo de seguridad y ayuda humanitaria

CARACAS.- Autoridades en Trujillo activarion contingente de seguridad y ayuda humanitaria hacia zonas afectadas por el terremoto.

La Gobernación de Trujillo informó que personal de bomberos, médicos y funcionarios de Protección Civil, se desplegaron hacia las zonas afectadas por el reciente terremoto registrado en el país.

El presidente de Fedecámaras de esa entidad, Rodrigo Vásquez, indicó que el sector empresarial se ha movilizado de manera espontanea para activar una red de centros de acopio destinados a la recolección de insumos y ayuda humanitaria para las familias afectadas.

“Este el momento en que Venezuela nos necesita a todos por igual, tuve comunicación con el gobernador del estado Trujillo, nos pusimos a la orden para prestar cualquier punto de acopio y de apoyo en donde nos podamos colaborar en conjunto», apuntó.

También las autoridades de Trujillo informaron que se trabaja en la habilitación de un canal humanitario que agilice el traslado de la ayuda desde la región hasta las zonas más afectadas del centro del país.

Unión Radio