AN podría aprobar entre junio y julio los proyectos de Ley del Cacao y del Café

CARACAS.- La Asamblea Nacional -AN- está discutiendo los proyectos de Ley del Cacao y la Ley Nacional del Café y, tras meses de consultas públicas, las autoridades parlamentarias anunciaron que ambas leyes entrarán en su fase de aprobación definitiva entre junio y julio de 2026.

Vicente Petit, director de la Asociación Nacional de Productores de Cacao de Venezuela -Asoprocave-, considera que “como productores y ateniéndonos al artículo 62 de la Constitución, que dice que todos debemos participar, nos hemos visto un tanto excluidos acerca de las decisiones que se puedan tomar en esta ley”.

Destacó, en entrevista a Eduardo Rodríguez y Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio, que lo que se busca es “proteger a los productores porque producir un kilo de cacao en estos momentos es alrededor de 5 dólares por kilo y el precio que se está obteniendo en estos últimos meses ha estado entre los 3 y los 4 dólares, cosa que no pasó el año pasado”.

Detalló que anteriormente “el kilo de cacao estaba como a 10 dólares y los productores estábamos contentísimos pues se estaban cubriendo todas las necesidades”.

Agregó que la mayoría de los productores son privados y que tienen que estar pendientes de su producción. “Necesitamos créditos a baja tasa y necesitamos una supervisión técnica, muy necesaria para poder mantener la calidad tanto de nuestro café como de nuestro cacao”.

A su juicio, “hace falta mucha discusión con los productores, a quienes no nos ha llegado ni siquiera una copia de qué es lo que se quiera aprobar”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio